Notizie Rudi Garcia Fiorentina

Trevisani critica il Napoli: "Se sia De Zerbi che Italiano non sono andati ad allenare lì un motivo c'è"
15 novembre 2023 15:09
Rudi Garcia: "Dopo la sconfitta contro la Fiorentina sono stato mancato di rispetto. Ora so chi sono i miei nemici"
20 ottobre 2023 15:56
Conte rifiuta il Napoli: De Laurentiis decide di allenare con Rudi Garcia, si trasferisce a Castel Volturno
12 ottobre 2023 14:09
Ag. Mario Rui, Di Lorenzo e Politano: "Quello che ha fatto Garcia contro la Fiorentina è sotto gli occhi di tutti"
10 ottobre 2023 22:27
De Laurentiis durissimo: "Chi va in Arabia a giocare la Supercoppa è un deficiente. Con Garcia momento no"
10 ottobre 2023 14:39
Prandelli: "Un trauma per i giocatori del Napoli perdere Spalletti, bisogna cancellare tutti i ricordi"
08 ottobre 2023 12:38
Rudi Garcia: "Abbiamo studiato la Fiorentina, non cambiano mai il loro modo di giocare in base al risultato"
06 ottobre 2023 14:40
Caos Napoli, l'agente di Mario Rui attacca Rudi Garcia: "Irrispettoso e sciagurato. Poteva dirlo prima"
04 ottobre 2023 20:08
È già rottura tra il Napoli e Rudi Garcia. I tifosi lo fischiano allo stadio appena lo speaker fa il suo nome
28 settembre 2023 03:34
Rudi Garcia: "Il TikToker non voleva fare male, cosi come Osimhen non voleva fare quello che ha fatto"
27 settembre 2023 23:43
Garcia: "Il Genoa ha perso male solo contro la Fiorentina. Vincere al Marassi non è facile per nessuno"
15 settembre 2023 16:04
Rudi Garcia al Napoli è la prova che Italiano, se avesse voluto, avrebbe allenato i campioni d'Italia
17 giugno 2023 14:09
Napoli è una polveriera, il direttore sportivo Giuntoli ha scoperto di Rudi Garcia solo tramite Twitter
16 giugno 2023 20:36
Sentite Rudi Garcia: “Amrabat ora dà subito via il pallone: il merito è di Regragui”
13 dicembre 2022 09:17
Rudi Garcia: "Non andare alla Fiorentina è stata una mia scelta, volevo la Champions"
25 settembre 2021 12:35
OGGI LA RISPOSTA DI ITALIANO ALLA FIORENTINA, FONSECA E RUDI GARCIA LE ALTERNATIVE
21 giugno 2021 11:31
Bucchioni: "Garcia era in pole, ma vuole le coppe europee. Italiano ha le sue idee ma sa adattarsi"
19 giugno 2021 14:53
Sportitalia, contatti tra la Fiorentina e Rudi Garcia, candidato principale per il dopo Gattuso
17 giugno 2021 16:32
Nazione, Gattuso resta in pole ma occhio alla Lazio. Resiste la pista estera per la Fiorentina
15 maggio 2021 13:05
Dalla Francia: Rudi Garcia soffia Dubois alla Fiorentina, c'è già l'accordo con il Marsiglia
16 dicembre 2017 13:41
"Sousa ancora in bilico, contattato Rudi Garcia. Il motivo è chiarissimo. Con l'Empoli c'è una trattativa..."
20 maggio 2016 08:51
Cinque motivi per cui Rudi Garcia potrebbe davvero essere il nuovo allenatore della Fiorentina
19 maggio 2016 14:04
Il Tempo, Rudi Garcia ad un passo dalla Fiorentina, Sousa al Porto
19 maggio 2016 11:17
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