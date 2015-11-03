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Notizie Rudi Garcia Fiorentina

Trevisani critica il Napoli: "Se sia De Zerbi che Italiano non sono andati ad allenare lì un motivo c'è"

15 novembre 2023 15:09

Rudi Garcia: "Dopo la sconfitta contro la Fiorentina sono stato mancato di rispetto. Ora so chi sono i miei nemici"

20 ottobre 2023 15:56

Conte rifiuta il Napoli: De Laurentiis decide di allenare con Rudi Garcia, si trasferisce a Castel Volturno

12 ottobre 2023 14:09

Ag. Mario Rui, Di Lorenzo e Politano: "Quello che ha fatto Garcia contro la Fiorentina è sotto gli occhi di tutti"

10 ottobre 2023 22:27

De Laurentiis durissimo: "Chi va in Arabia a giocare la Supercoppa è un deficiente. Con Garcia momento no"

10 ottobre 2023 14:39

Prandelli: "Un trauma per i giocatori del Napoli perdere Spalletti, bisogna cancellare tutti i ricordi"

08 ottobre 2023 12:38

Rudi Garcia: "Abbiamo studiato la Fiorentina, non cambiano mai il loro modo di giocare in base al risultato"

06 ottobre 2023 14:40

Caos Napoli, l'agente di Mario Rui attacca Rudi Garcia: "Irrispettoso e sciagurato. Poteva dirlo prima"

04 ottobre 2023 20:08

È già rottura tra il Napoli e Rudi Garcia. I tifosi lo fischiano allo stadio appena lo speaker fa il suo nome

28 settembre 2023 03:34

Rudi Garcia: "Il TikToker non voleva fare male, cosi come Osimhen non voleva fare quello che ha fatto"

27 settembre 2023 23:43

Garcia: "Il Genoa ha perso male solo contro la Fiorentina. Vincere al Marassi non è facile per nessuno"

15 settembre 2023 16:04

Rudi Garcia al Napoli è la prova che Italiano, se avesse voluto, avrebbe allenato i campioni d'Italia

17 giugno 2023 14:09

Napoli è una polveriera, il direttore sportivo Giuntoli ha scoperto di Rudi Garcia solo tramite Twitter

16 giugno 2023 20:36

Sentite Rudi Garcia: “Amrabat ora dà subito via il pallone: il merito è di Regragui”

13 dicembre 2022 09:17

Rudi Garcia: "Non andare alla Fiorentina è stata una mia scelta, volevo la Champions"

25 settembre 2021 12:35

OGGI LA RISPOSTA DI ITALIANO ALLA FIORENTINA, FONSECA E RUDI GARCIA LE ALTERNATIVE

21 giugno 2021 11:31

Bucchioni: "Garcia era in pole, ma vuole le coppe europee. Italiano ha le sue idee ma sa adattarsi"

19 giugno 2021 14:53

Sportitalia, contatti tra la Fiorentina e Rudi Garcia, candidato principale per il dopo Gattuso

17 giugno 2021 16:32

Nazione, Gattuso resta in pole ma occhio alla Lazio. Resiste la pista estera per la Fiorentina

15 maggio 2021 13:05

Dalla Francia: Rudi Garcia soffia Dubois alla Fiorentina, c'è già l'accordo con il Marsiglia

16 dicembre 2017 13:41

"Sousa ancora in bilico, contattato Rudi Garcia. Il motivo è chiarissimo. Con l'Empoli c'è una trattativa..."

20 maggio 2016 08:51

Cinque motivi per cui Rudi Garcia potrebbe davvero essere il nuovo allenatore della Fiorentina

19 maggio 2016 14:04

Il Tempo, Rudi Garcia ad un passo dalla Fiorentina, Sousa al Porto

19 maggio 2016 11:17

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