Sentite Rudi Garcia: “Amrabat ora dà subito via il pallone: il merito è di Regragui”

Rudi Garcia elogia Regragui su come ha trasformato Amrabat

Si chiamava Rudi Garcia e adesso è al telefono con noi, mentre corre in taxi per andare in aeroporto, dove lo attende un volo per Riad e una squadra - l’Al Nassr – che in questo momento è sulla bocca di tutti perché potrebbe essere la fu- tura destinazione di Cristiano Ronaldo. «Facile: Amrabat. È un giocatore formidabile e visto che sta alla Fiorentina dovreste conoscerlo bene. Lui di solito ama toccare tanto il pallone prima di appoggiarlo ai compagni. Ebbene, è riuscito a convincerlo a dare via la palla il prima possibile e così è diventato uno dei più forti del Mondiale. E non dimentichiamo il lavoro che ha fatto con Ziyech e Mazraoui. Loro avevano lasciato la nazionale, ma Walid è riuscito a convincerli a tornare e ora corrono e difendono come matti. Significa che ha tra- smesso qualcosa di speciale, e l’ho capito osservando una cosa». Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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