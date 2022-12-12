Saponara su Amrabat: "Alla Fiorentina ha avuto alti e bassi, ma è sempre serio. Dà l'anima in campo"

Intervenuto ai microfoni del TgR Rai Toscana dall’evento di Entra – “Le buone notizie per lo sport”, Riccardo Saponara ha parlato di Sofyan Amrabat: "Mi auguro che Sofyan possa arrivare fino in fondo,...

Intervenuto ai microfoni del TgR Rai Toscana dall’evento di Entra – “Le buone notizie per lo sport”, Riccardo Saponara ha parlato di Sofyan Amrabat: "Mi auguro che Sofyan possa arrivare fino in fondo, sembrava utopia all’inizio. Sono molto felice, da quando è venuto a Firenze ha avuto alti e bassi ma si è sempre comportato in maniera professionale. È un ragazzo che mette l’anima sul campo e sono contento che il calcio lo stia ripagando in questo modo".

https://www.labaroviola.com/nico-gonzalez-al-centro-sportivo-guarda-allenamento-con-burdisso-e-barone-presenti-anche-jovic-e-milenkovic/195579/