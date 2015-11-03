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Notizie Regragui Fiorentina

Regragui: "Richardson sentiva dolore a una gamba, volevo vederlo perché sta facendo bene alla Fiorentina"

13 novembre 2024 13:57

Ct Marocco: “Fiorentina-Inter la svolta per Amrabat, punto chiave della Nazionale. Firenze città magnifica”

12 aprile 2023 09:18

Regragui: "Pretendo rispetto. Per essere in questo Marocco devi essere più bravo di calciatori come Amrabat"

13 marzo 2023 17:25

Il Ct del Marocco ha regalato una maglia di Amrabat ad Ancelotti, è stato ospite del Real Madrid

08 febbraio 2023 11:29

CT Marocco fa arrabbiare: "Rispetto la Fiorentina, ma Amrabat dovrebbe giocare in un top club"

23 dicembre 2022 12:14

Regragui crede nell'impresa del Marocco: "Datemi del pazzo, ma voglio vincere la Coppa del Mondo"

13 dicembre 2022 17:25

CT Marocco stuzzica: "Possesso palla inutile se tiri due volte, assegniamo un gol se se ne fa il 60%"

13 dicembre 2022 12:57

Sentite Rudi Garcia: “Amrabat ora dà subito via il pallone: il merito è di Regragui”

13 dicembre 2022 09:17

Ct Marocco Regragui: "Mi aspetto che Amrabat si trasferisca in un club più grande dopo il mondiale"

28 novembre 2022 00:28

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