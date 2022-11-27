Ct Marocco Regragui: "Mi aspetto che Amrabat si trasferisca in un club più grande dopo il mondiale"

Un grande mondiale quello di Amrabat, ne ha parlato anche il commissario tecnico del Marocco parlando del giocatore viola

Sofyan Amrabat sta facendo un grandissimo mondiale con prestazioni di alto livello. Il suo Marocco dopo aver pareggiato contro Croazia e aver vinto contro il Belgio, è ad un passo dal passaggio del turno. Il commissario tecnico del Marocco, dopo la partita, ha parlato del giocatore della Fiorentina, dicendo: “Fidatevi di me, Amrabat è un giocatore di livello mondiale. È un giocatore 'chiave' nei miei progetti. Mi aspetto che si trasferisca in uno dei maggiori club europei dopo la Coppa del Mondo" dice Regragui.

RECORD PER L'ARGENTINA DI MESSI

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