La partita meravigliosa di Messi con l'Argentina fa il record di ascolti in televisione. 34% di share

Tutti a guarda Leo Messi e la sua grande partita contro il Messico, nessuno come lui in questo inizio di mondiale sulla Rai

Nuovo appuntamento con i dati Auditel della televisione italiana. Come spesso accaduto negli ultimi giorni, a dominare gli ascolti nella serata di sabato 26 novembre sono stati ancora una volta i Mondiali di calcio in Qatar, che hanno tenuto incollati ai piccoli schermi oltre 6 milioni di telespettatori durante la partita tra Argentina e Messico. Ma ha registrato numeri importanti anche Ballando con le Stelle, toccando il 34% di share a fronte di 3 milioni e mezzo di telespettatori.

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Argentina-Messico: 6.357.000 spettatori (31,6%);

Rai 3, Le Parole: 1.503.000 spettatori (7,4%);

Rete 4, Controcorrente: 804.000 spettatori (3.9%);

Canale 5, Striscia la Notizia: 3.023.000 spettatori (14,8%);

Italia 1, NCIS: 1.085.000 spettatori (5,3%);

La7, In Onda: 703.000 spettatori (3,5%);

Tv8, 4 Ristoranti: 423.000 spettatori (2,1%);

Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 201.000 spettatori (1%).

L'ATTACCO DEL CT DEL BRASILE

https://www.labaroviola.com/il-ct-del-brasile-tite-attacca-milenkovic-dopo-lo-scontro-con-neymar-ce-chi-gioca-solo-per-far-male/193960/