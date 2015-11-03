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Notizie Televisione Fiorentina

Trema il calcio italiano, l'Europa vuole aprire agli abbonamenti stranieri per guardare la serie A: prezzi bassissimi

02 dicembre 2023 15:34

Tutte le italiane in Europa visibili in chiaro, tutte tranne la Fiorentina. Rabbia viola sui social

11 maggio 2023 09:39

Retroscena Bobo Tv sulla Rai, era registrata. Avevano versione anche in caso di vittoria della Francia

19 dicembre 2022 08:32

La partita meravigliosa di Messi con l'Argentina fa il record di ascolti in televisione. 34% di share

27 novembre 2022 16:58

Pupo a Balotelli: "Fai un pensierino alla Fiorentina, abbiamo bisogno di un campione come te". La risposta...

23 ottobre 2020 22:09

Un cuore viola a Temptation Island, Lorenzo Amoruso nel reality di canale 5 con la miss Italia Manila Nazzaro

01 luglio 2020 13:47

Fiorentina-Milan sarà su Dazn, la squadra viola torna su Dazn dopo la partita contro la Juventus

18 febbraio 2020 15:59

Il nuovo Holly e Benji torna in televisione da Natale con nuovi episodi

06 dicembre 2019 17:21

Sky o Dazn? Ecco dove vedere le partite di questa giornata di serie A. Il programma televisivo

20 ottobre 2018 15:00

Rivoluzione televisiva, i mondiali saranno trasmessi per la prima volta in chiaro su Mediaset

21 dicembre 2017 15:51

Che flop in TV, anche Atalanta e Bologna fanno più audience della Fiorentina. La classifica di Sky e Mediaset

19 dicembre 2017 18:53

Diritti tv, adesso il web conterà come la televisione. La Lega ha pensato regole per incassare di più

07 aprile 2017 19:22

A luglio la grande asta per i diritti tv, in lizza c'è anche Amazon

03 aprile 2017 12:02

La storia di Firenze e dei Medici fa il botto in televisione, 30% di share e quasi 8 milioni di telespettatori

19 ottobre 2016 12:48

Paok - Fiorentina in chiaro su Mtv giovedì sera, viola preferiti a Roma, Inter e Sassuolo

09 settembre 2016 13:57

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