Che flop in TV, anche Atalanta e Bologna fanno più audience della Fiorentina. La classifica di Sky e Mediaset
Calcio e finanza mostra la classifica delle squadre italiane per audience in televisione. La Fiorentina si piazza al dodicesimo posto dietro tutte le big e dietro squadre come Torino, Atalanta e Sampd...
A cura di Redazione Labaroviola
19 dicembre 2017 18:53
Calcio e finanza mostra la classifica delle squadre italiane per audience in televisione. La Fiorentina si piazza al dodicesimo posto dietro tutte le big e dietro squadre come Torino, Atalanta e Sampdoria. Ecco la classifica