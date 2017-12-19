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Che flop in TV, anche Atalanta e Bologna fanno più audience della Fiorentina. La classifica di Sky e Mediaset

Calcio e finanza mostra la classifica delle squadre italiane per audience in televisione. La Fiorentina si piazza al dodicesimo posto dietro tutte le big e dietro squadre come Torino, Atalanta e Sampd...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 dicembre 2017 18:53
Che flop in TV, anche Atalanta e Bologna fanno più audience della Fiorentina. La classifica di Sky e Mediaset -
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Calcio e finanza mostra la classifica delle squadre italiane per audience in televisione. La Fiorentina si piazza al dodicesimo posto dietro tutte le big e dietro squadre come Torino, Atalanta e Sampdoria. Ecco la classifica

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