Che flop in TV, anche Atalanta e Bologna fanno più audience della Fiorentina. La classifica di Sky e Mediaset

Calcio e finanza mostra la classifica delle squadre italiane per audience in televisione. La Fiorentina si piazza al dodicesimo posto dietro tutte le big e dietro squadre come Torino, Atalanta e Sampd...

A cura di Redazione Labaroviola 19 dicembre 2017 18:53

Condividi