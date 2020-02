La sfida tra Fiorentina e Milan, valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A ed in programma sabato 22 febbraio alle 20:45 all’”Artemio Franchi” di Firenze, sarà visibile in diretta su DAZN come tutte le gare che si giocano il sabato alle ore 20.45. Quindi la squadra viola torna ad essere visibile su Dazn dopo la partita contro la Juventus.