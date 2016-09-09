Paok - Fiorentina in chiaro su Mtv giovedì sera, viola preferiti a Roma, Inter e Sassuolo

L'Europa League inizia bene per i tifosi viola, infatti la prima partita di coppa sarà trasmessa in chiaro da Sky

Bel regalo di Sky ai tifosi viola in vista dell'esordio della Fiorentina in Europa League giovedì alle ore 21 contro il Paok Salonicco. Infatti l'emittente di Murdoch ha acquistato il canale MTV e trasmette su quel canale in chiaro ogni settimana una partita di Europa League delle italiani impegnate nelle competizione. Inizierà alla Fiorentina giovedì alle ore 21.05 andare in onda su MTV in chiaro per Paok - Fiorentina (Canale 8 del digitale terrestre). A seguire poi toccherà alle altre squadre italiane, quest'anno sono addirittura e fortunatamente per il calcio italiano ben quattro: Roma, Fiorentina, Sassuolo e Inter. Quindi saranno queste quattro squadre che si alterneranno nella visione in chiaro il giovedì in coppa sul canale 8.