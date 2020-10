Pupo a Balotelli: “Fai un pensierino alla Fiorentina, abbiamo bisogno di un campione come te”. La risposta…

Nel corso del Grande Fratello VIP in diretta su Canale 5, ospite Mario Balotelli, presente in studio per fare una sorpresa al fratello Enock, concorrente del reality. Presente in studio, come opinionista della trasmissione il cantante e super tifoso viola Pupo che, nel veder Balotelli, ha detto: “Mario la tua presenza mi fa venire in mente di dirti di fare un pensiero alla mia Fiorentina, tu che sei un campione, abbiano bisogno di uno come te. Fai un pensierino alla Fiorentina”. Al sentir dire queste parole, Balotelli ha sorriso facendo un cenno a Pupo.

