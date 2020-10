Secondo quanto riportato da Radio Bruno, oggi Beppe Iachini oggi ha provato la probabile formazione titolare della Fiorentina per la partita contro l’Udinese in programma domenica alle ore 18. Il modulo è sempre il 3-5-2, in porta e in difesa tutti confermati con Dragowski, Milenkovic, Pezzella e Caceres confermati, esterni a tutta fascia Callejon e Biraghi. Nel mezzo torna titolare Pulgar con Amrabat e Castrovilli. Dovrebbe essere in panchina Jack Bonaventura che si gioca il posto con Castrovilli. In attacco panchina per Vlahovic e torna titolare Kouamè insieme a Franck Ribery.

LEGGI ANCHE, CHI SCHIERARE AL FANTACALCIO DELLA VIOLA? L’ANALISI