Notizie Canale Fiorentina

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Ricordate Di Curzio? Dalla Fiorentina Primavera a Temptation Island, adesso fa il tentatore di ragazze

28 giugno 2023 15:01

Gollini vittima di Pio e Amedeo. Conto di 7 mila euro, e scherzi notturni in casa anche a Kulusevski

05 ottobre 2022 23:51

Figuraccia di Dazn, invece della partita della Juventus trasmettono "Forum" di Canale 5

09 ottobre 2021 13:53

Il pubblico c'è ad Amici, mentre all'aperto in uno stadio è vietato. Ipocrisia pura tutta italiana

31 marzo 2021 13:58

VIDEO, Balotelli fa danni anche al Grande Fratello, battuta offensiva e sessista contro una ragazza

24 ottobre 2020 02:40

Pupo a Balotelli: "Fai un pensierino alla Fiorentina, abbiamo bisogno di un campione come te". La risposta...

23 ottobre 2020 22:09

Un cuore viola a Temptation Island, Lorenzo Amoruso nel reality di canale 5 con la miss Italia Manila Nazzaro

01 luglio 2020 13:47

Nardella: "Dal 1 giugno darò tutto il suolo pubblico gratis senza pagare il canone"

29 aprile 2020 22:53

Cecchi Gori: "Sto abbastanza bene. mi è venuta un'appendicite acuta, come i ragazzini"

07 ottobre 2019 21:17

Mercoledì 23 agosto ore 22.45 al Santiago Bernabeu ci sarà Real Madrid - Fiorentina. Diretta su Canale 5

31 luglio 2017 11:38

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