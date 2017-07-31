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Mercoledì 23 agosto ore 22.45 al Santiago Bernabeu ci sarà Real Madrid - Fiorentina. Diretta su Canale 5

Il Real Madrid invita la Fiorentina nella sua casa, il 23 agosto una data importante per l'estate viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2017 11:38
Mercoledì 23 agosto ore 22.45 al Santiago Bernabeu ci sarà Real Madrid - Fiorentina. Diretta su Canale 5 -
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In uno degli stadi più importanti del mondo, il “Santiago Bernabeu”, casa del Club più vincente della storia, mercoledì 23 Agosto alle 22:45 la Fiorentina scenderà in campo per sfidare i Campioni d’Europa del Real Madrid. La partita verrà trasmessa in diretta su Canale 5.

A 60 anni dalla storica finale di Coppa dei Campioni del 1956-57, la squadra gigliata tornerà a calcare un terreno sul quale hanno giocato tutti i più importanti calciatori della storia di questo sport.

In quella occasione la Fiorentina uscì sconfitta per 2 a 0, una partita alla quale assistettero ben 124.000 spettatori (Secondo posto per numero di spettatori nella storia delle finali di Coppa dei Campioni) e nella quale si affrontarono calciatori del calibro di Di Stefano, Kopa e Gento per le Merengues e Sarti, Julinho e Montuori per i Viola.

L’occasione di questa nuova sfida sarà il prestigioso “Trofeo Santiago Bernabeu”, competizione intitolata allo storico presidente del Real Madrid, che dal 1979 ha visto confrontare i Blancos con i più importanti club europei e mondiali e che giunge quest’anno alla 38° edizione.

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