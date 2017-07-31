Mercoledì 23 agosto ore 22.45 al Santiago Bernabeu ci sarà Real Madrid - Fiorentina. Diretta su Canale 5

Il Real Madrid invita la Fiorentina nella sua casa, il 23 agosto una data importante per l'estate viola

In uno degli stadi più importanti del mondo, il “Santiago Bernabeu”, casa del Club più vincente della storia, mercoledì 23 Agosto alle 22:45 la Fiorentina scenderà in campo per sfidare i Campioni d’Europa del Real Madrid. La partita verrà trasmessa in diretta su Canale 5.

A 60 anni dalla storica finale di Coppa dei Campioni del 1956-57, la squadra gigliata tornerà a calcare un terreno sul quale hanno giocato tutti i più importanti calciatori della storia di questo sport.

In quella occasione la Fiorentina uscì sconfitta per 2 a 0, una partita alla quale assistettero ben 124.000 spettatori (Secondo posto per numero di spettatori nella storia delle finali di Coppa dei Campioni) e nella quale si affrontarono calciatori del calibro di Di Stefano, Kopa e Gento per le Merengues e Sarti, Julinho e Montuori per i Viola.

L’occasione di questa nuova sfida sarà il prestigioso “Trofeo Santiago Bernabeu”, competizione intitolata allo storico presidente del Real Madrid, che dal 1979 ha visto confrontare i Blancos con i più importanti club europei e mondiali e che giunge quest’anno alla 38° edizione.