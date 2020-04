Il sindaco Dario Nardella ha parlato a pomeriggio cinque.

Queste le sue parole: “Ho incontrato molti ristoratori del centro storico di Firenze dove ci sono molti bar e ristoranti piccoli perciò ci vogliono risposte, inizia tutto dagli affitti. Ci vuole una norma che metta d’accordo proprietari e affittuarici. Ci vuole una moratoria è una rinegoziazione degli affitti per questi mesi in cui i locali sono stati chiusi. Secondo il suolo pubblico. Io dal 1º giugno come sindaco a Firenze darò tutto lo spazio pubblico che ho a disposizione in più gratuito, senza pagare il canone del suolo pubblico ai locali anche se si dovrà togliere qualche posto auto, però dobbiamo fare un sacrificio per aiutare le aziende. E dobbiamo trovare formule che permettano alle famiglie e aille imprese di andare avanti altrimenti alla crisi sanitaria si apre la più grande crisi sociale ed economica dalla seconda guerra mondiale”.