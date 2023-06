Ricordate Di Curzio? Dalla Fiorentina Primavera a Temptation Island, adesso fa il tentatore di ragazze

C’è un ex giocatore della Fiorentina Primavera tra i tentatori del programma “Temptation Island” di Canale 5. Lorenzo Di Curzio, per tutti Lollo, è sbarcato nel villaggio di Santa Margherita di Pula in Sardegna con l’obiettivo di minare la solidità delle coppie che partecipano al reality condotto da Filippo Bisciglia. Romano, 27 anni, Lollo è conosciuto nel mondo del calcio per il fiuto del goal, un attaccante che ha realizzato valanghe di reti con le casacche di Fiorentina, Livorno, Rieti ed Avezzano prima di sbarcare lo scorso dicembre a Ladispoli dove non ha vissuto giorni felici nonostante abbia contribuito alla permanenza dell’Academy in Eccellenza. A poche giornate dal termine del campionato fu messo inspiegabilmente fuori rosa dalla dirigenza, una disavventura che Lorenzo Di Curzio ha immediatamente smaltito, lanciandosi nello spettacolo.

La sua partecipazione a “Temptation Island” è rimasta segreta fino all’ultimo, poi quando è stato scelto come tentatore nella prima puntata, in molti hanno riconosciuto l’implacabile bomber nei panni dell’ammaliatore.

Fisico da modello, sguardo ammiccante, Lollo si è immediatamente fatto notare, minando la solidità di una coppia di fidanzati di Trieste in palese crisi. Fino all’ultima puntata della trasmissione, prevista per il 31 luglio, Lollo potrebbe diventare uno dei protagonisti con la prospettiva di vedersi spalancare le porte del mondo dei reality.

Ma Lorenzo Di Curzio non intenderebbe lasciare il calcio, dal primo luglio sarà svincolato dall’Academy Ladispoli e potrà scegliere il club dilettantistico con cui continuare a realizzare goal. Tra i tifosi rossoblu la presenza di Lollo a “Temptation Island” ha destato scalpore anche se non è la prima volta che esponenti dell’Academy Ladispoli partecipano a programmi televisivi. Tempo fa la presidente onoraria Sabrina Fioravanti e l’ex vice presidente Barbara Del Greppo furono le protagoniste di una puntata del programma “Cortesie per gli ospiti” su Real Time. Vincendo il primo premio per la migliore accoglienza nella loro casa alla giuria della trasmissione. Lo scrive Il Messaggero.

LA GAZZETTA VOTA AUDERO PER LA PORTA