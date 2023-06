Gazzetta, Audero il nome in pole. Occhio a Caprile. Torna di moda Cragno, costa 4-5 milioni

La Gazzetta dello Sport stamani in edicola analizza i possibili nomi per la porta della Fiorentina. Il nome in pole sembra essere quello dell’argentino Audero, su di lui ci sono Lazio, Inter e Napoli ma solo a Firenze farebbe il titolare. Occhio a Caprile che potrebbe crescere alle spalle di Terracciano. Poi l’outsider, Alessio Cragno, a Monza non ha trovato spazio, ed il suo costo è di 4-5 milioni.

