Notizie Caprile Fiorentina

Nazione: “La Fiorentina torna ad inguaiarsi nella lotta per non retrocedere. Caprile fenomeno”
25 gennaio 2026 09:51
Caprile su De Gea: "Uno dei più grandi portieri di tutti i tempi, spero di avere la sua maglia lunedì"
17 aprile 2025 12:55
TMW: "Musso e De Gea possibili soluzioni per la Fiorentina in porta. Si valutano anche Caprile e Turati"
01 agosto 2024 15:49
Nazione: "Caprile è stato richiesto dalla Fiorentina qualche settimana fa ma il Bari prima vuole un sostituto"
07 luglio 2023 09:46
Di Gennaro: "Se fossi la Fiorentina prendere Caprile del Bari, Gnonto non fa la differenza"
03 luglio 2023 10:59
Amoruso: "Potenzialmente la Fiorentina può prendere 4 grandi giocatori ma non penso lo vogliano fare"
28 giugno 2023 15:24
Gazzetta, Audero il nome in pole. Occhio a Caprile. Torna di moda Cragno, costa 4-5 milioni
28 giugno 2023 08:58
Nazione: "Falcone in pole per la porta della Fiorentina ma se salta, viola su Caprile"
24 giugno 2023 09:23
La Nazione: "Falcone primo obiettivo della Fiorentina per la porta. Poi Audero e Caprile"
23 giugno 2023 09:07
Nazione, idea Montipò per la Fiorentina ma occhio a Caprile. Vicario sempre nei radar dei viola
20 giugno 2023 08:29
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