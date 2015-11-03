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Notizie Caprile Fiorentina

Nazione: “La Fiorentina torna ad inguaiarsi nella lotta per non retrocedere. Caprile fenomeno”

25 gennaio 2026 09:51

Caprile su De Gea: "Uno dei più grandi portieri di tutti i tempi, spero di avere la sua maglia lunedì"

17 aprile 2025 12:55

TMW: "Musso e De Gea possibili soluzioni per la Fiorentina in porta. Si valutano anche Caprile e Turati"

01 agosto 2024 15:49

Nazione: "Caprile è stato richiesto dalla Fiorentina qualche settimana fa ma il Bari prima vuole un sostituto"

07 luglio 2023 09:46

Di Gennaro: "Se fossi la Fiorentina prendere Caprile del Bari, Gnonto non fa la differenza"

03 luglio 2023 10:59

Amoruso: "Potenzialmente la Fiorentina può prendere 4 grandi giocatori ma non penso lo vogliano fare"

28 giugno 2023 15:24

Gazzetta, Audero il nome in pole. Occhio a Caprile. Torna di moda Cragno, costa 4-5 milioni

28 giugno 2023 08:58

Nazione: "Falcone in pole per la porta della Fiorentina ma se salta, viola su Caprile"

24 giugno 2023 09:23

La Nazione: "Falcone primo obiettivo della Fiorentina per la porta. Poi Audero e Caprile"

23 giugno 2023 09:07

Nazione, idea Montipò per la Fiorentina ma occhio a Caprile. Vicario sempre nei radar dei viola

20 giugno 2023 08:29

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