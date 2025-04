Caprile su De Gea: “Uno dei più grandi portieri di tutti i tempi, spero di avere la sua maglia lunedì”

Nel pomeriggio del prossimo lunedì di Pasquetta, la Fiorentina sarà impegnata in Sardegna per affrontare il Cagliari in una sfida valida per la 32esima giornata di Serie A. In vista dell’incontro, il portiere dei rossoblù, Elia Caprile, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, durante la quale ha parlato anche di uno dei suoi idoli, David De Gea. Queste le parole dell’estremo difensore:

“Un mito, uno dei grandi di tutti i tempi. Spero di avere la sua maglia”, ha dichiarato Caprile, esprimendo tutta la sua stima verso il portiere spagnolo della Fiorentina.