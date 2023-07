Di Gennaro: “Se fossi la Fiorentina prendere Caprile del Bari, Gnonto non fa la differenza”

Antonio Di Gennaro, ha espresso il suo parere su alcuni giovani italiani alla Nazione: “Secondo me Gnonto è un giocatore normale, che non ti fa fare il salto di qualità. Gnonto ha tecnica, velocità e sicuramente è un buon giocatore di fascia. Siamo sinceri. Se mi dite e mi ripetete che la Fiorentina avrebbe intenzione di trattare uno come Berardi, secondo me non ci sono dubbi. Ecco, io se fossi alla Fiorentina deciderei di prendere Caprile. Il portiere del Bari ha un potenziale enorme ed è già sufficientemente pronto per saltare in una squadra di fascia medio alta. Nessun dubbio sull’eventualità di ingaggiarlo subito. Se c’è un giocatore che potrebbe far comodo a qualsiasi squadra, questo è Ricci. Ha qualità e grande potenziale di crescita”.