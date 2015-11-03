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Notizie Gnonto Fiorentina

Di Gennaro: "Se fossi la Fiorentina prendere Caprile del Bari, Gnonto non fa la differenza"

03 luglio 2023 10:59

Sabatini sicuro: "Fiorentina non fa salto di qualità con Gnonto, Retegui piace anche ad Italiano"

27 giugno 2023 19:09

Gazzetta scrive: "Gnonto costa 18 milioni, la Fiorentina valuta il colpo. Con Italiano sarebbe perfetto"

27 giugno 2023 09:10

Cm.com svela: "Fiorentina su Gnonto ma il Leeds spara, chiede 20 milioni. Concorrenza Milan"

15 giugno 2023 00:18

Mancini attacca: "Gnonto poteva giocare nella Fiorentina o nella Sampdoria, ma non l'hanno preso"

20 marzo 2023 14:49

Mancini bacchetta club di Serie A: "Pochi italiani in campo. Nessuno ha voluto Gnonto, ora titolare in Premier"

01 marzo 2023 19:41

Jacobelli: "Anche la Fiorentina si sta interessando a Gnonto, concorrenza di Sassuolo e Verona"

10 giugno 2022 17:08

Gnonto è già sopravvalutato. Presidente Zurigo spara alto: "Via solo per Real Madrid o Barcellona"

08 giugno 2022 18:01

Corriere dello Sport, tutti pazzi per Gnonto: ieri sondaggio della Fiorentina, folta la concorrenza

06 giugno 2022 09:05

Sky Sport, la Fiorentina è arrivata tardi su Gnonto, l'Hoffenheim in vantaggio. Cresciuto nell'Inter

05 giugno 2022 22:55

Gazzetta, la Fiorentina sonda la pista Gnonto, per lo Zurigo può partire per 5-7 milioni

05 giugno 2022 10:33

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