Notizie Gnonto Fiorentina

Di Gennaro: "Se fossi la Fiorentina prendere Caprile del Bari, Gnonto non fa la differenza"
03 luglio 2023 10:59
Sabatini sicuro: "Fiorentina non fa salto di qualità con Gnonto, Retegui piace anche ad Italiano"
27 giugno 2023 19:09
Gazzetta scrive: "Gnonto costa 18 milioni, la Fiorentina valuta il colpo. Con Italiano sarebbe perfetto"
27 giugno 2023 09:10
Cm.com svela: "Fiorentina su Gnonto ma il Leeds spara, chiede 20 milioni. Concorrenza Milan"
15 giugno 2023 00:18
Mancini attacca: "Gnonto poteva giocare nella Fiorentina o nella Sampdoria, ma non l'hanno preso"
20 marzo 2023 14:49
Mancini bacchetta club di Serie A: "Pochi italiani in campo. Nessuno ha voluto Gnonto, ora titolare in Premier"
01 marzo 2023 19:41
Jacobelli: "Anche la Fiorentina si sta interessando a Gnonto, concorrenza di Sassuolo e Verona"
10 giugno 2022 17:08
Gnonto è già sopravvalutato. Presidente Zurigo spara alto: "Via solo per Real Madrid o Barcellona"
08 giugno 2022 18:01
Corriere dello Sport, tutti pazzi per Gnonto: ieri sondaggio della Fiorentina, folta la concorrenza
06 giugno 2022 09:05
Sky Sport, la Fiorentina è arrivata tardi su Gnonto, l'Hoffenheim in vantaggio. Cresciuto nell'Inter
05 giugno 2022 22:55
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