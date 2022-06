Jacobelli: “Anche la Fiorentina si sta interessando a Gnonto, concorrenza di Sassuolo e Verona”

Xavier Jacobelli, editorialista di Tuttosport, durante l’editoriale di TMW Radio. Di seguito un estratto del suo intervento e il podcast completo.

Vedendo alcuni azzurri, Mancini si sarà pentito di essersi affidato alla vecchia guardia negli spareggi?

“Trattandosi di una partita decisiva sembrava logico affidarsi ai campioni di Wembley. Ciò che è stato fatto ormai è fatto, l’importante è che Mancini abbia dato una sterzata netta e decisa. Non è vero che il calcio italiano non abbia né talenti e né futuro, le ultime uscite lo testimoniano. Molti tecnici devono avere il coraggio di Mancini e del ct dell’u21 Nicolato: agli azzurrini manca un punto per qualificarsi alla fase finale europeo. E se con l’Irlanda non dovesse andare bene, sarebbero comunque secondi e farebbero lo spareggio”.

Gnonto è un’idea suggestiva per il Torino:

“Si stanno interessando tante squadre, anche Sassuolo, Fiorentina e Verona. L’importante è che continui il percorso di crescita. Il merito di averlo portato alla ribalta è di Mancini, che ha adottato la stessa strategia del passato con Zaniolo. E ha fatto la stessa cosa con Zerbin, un altro che ha giocato in Nazionale senza aver ancora esordito in Serie A”. Lo riporta TMW

