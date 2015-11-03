Notizie Jacobelli Fiorentina

Jacobelli: "La conferma di Palladino alla vigilia del Betis mossa brillante e significativa"
07 maggio 2025 22:44
Jacobelli: "Commisso ha riportato Firenze dove merita, non avergli fatto fare lo stadio è una follia"
12 dicembre 2024 15:42
Jacobelli: "Gudmundsson fa la differenza, miglior colpo del mercato a mani basse"
23 settembre 2024 14:22
Jacobelli:" Commisso fa bene a rimarcare i suoi investimenti, a Firenze se lo tengano stretto"
10 settembre 2024 14:23
Jacobelli: "I rapporti tra Fiorentina e Juventus sono buoni evidentemente, per Kean è una grande occasione"
17 luglio 2024 13:11
Jacobelli: "Attesa spasmodica per la finale di Conference, bisognerà ricordarsi della finale di Praga"
29 maggio 2024 13:42
Jacobelli: "Italiano ha ottenuto ottimi risultati, come fanno i tifosi ad attaccarlo? La squadra sta facendo bene"
24 aprile 2024 16:58
Jacobelli: "Le punte della Fiorentina hanno fatto un gol in 1200 minuti, è un grosso problema"
25 ottobre 2023 12:07
Jacobelli non ha dubbi: "Il merito di questo successo della Fiorentina è di Italiano. Eguagliato il Milan"
15 aprile 2023 13:55
Jacobelli: "La Fiorentina deve rispettare l’opinione e confrontarsi. Tifosi patrimonio di Firenze"
07 febbraio 2023 16:20
Jacobelli elogia la Fiorentina: "Esempio da seguire per non aver usufruito del salva-calcio"
02 gennaio 2023 18:25
Jacobelli: "Interesse certificato della Fiorentina per Boga, è un obiettivo ma dipende dall'Atalanta"
03 dicembre 2022 18:57
Jacobelli: "Con Nico è un'altra Fiorentina. Troppe rotazioni senza effetti desiderati. Italiano scelga anche il portiere"
21 settembre 2022 19:06
Jacobelli: "Italiano è la vittoria della Fiorentina. Gestione Commisso positiva: Europa punto di partenza"
20 giugno 2022 22:22
Jacobelli conferma: "Interesse concreto della Fiorentina per Milinkovic-Savic. Piace perchè bravo con i piedi"
15 giugno 2022 20:46
Jacobelli: "Anche la Fiorentina si sta interessando a Gnonto, concorrenza di Sassuolo e Verona"
10 giugno 2022 17:08
Jacobelli incorona Italiano: "Miglior allenatore della stagione. Ha sopperito anche alla partenza Vlahovic"
14 aprile 2022 17:56
Tuttosport: "Bello il gesto di Vlahovic che rincuora Venuti, nonostante i tanti cori razzisti ricevuti”
04 marzo 2022 13:42
Tuttosport: "Dopo otto torti di fila, pure una società che non protesta mai come l'Atalanta alza la voce"
21 febbraio 2022 12:10
Jacobelli ammette: "Piatek è meglio di Cabral, conosce già il campionato ed è più inserito in squadra"
15 febbraio 2022 14:23
Jacobelli: "Vlahovic sta rispondendo con professionalità ai rumors. Mi aspetto una grande partita"
04 novembre 2021 20:28
Jacobelli: "Vlahovic? Molto dipenderà dalla sua reazione. Scelta dettata non solo per i soldi"
07 ottobre 2021 17:38
Jacobelli: "Commisso con il Viola Park fa sul serio. Vlahovic? La sua volontà è fondamentale"
01 ottobre 2021 10:40
Jacobelli: "Il nome del tecnico Gattuso alla Juventus prende corpo"
19 maggio 2021 17:20
Jacobelli: "Evidente la mancanza del bomber. La Fiorentina è viva. Amrabat? Aspettiamo"
09 dicembre 2020 15:20
Jacobelli: "Sarri sta accelerando i tempi per liberarsi dalla Juventus"
22 ottobre 2020 14:22
Jacobelli: "Viola in cerca di certezze trovano una Dea in stato di grazia. Cutrone.."
15 gennaio 2020 09:31
Jacobelli: "Chiesa deve concentrarsi e dedicare anima e corpo alla Fiorentina"
28 novembre 2019 23:20
Jacobelli: "Viola, serve solo una vittoria. Montella formerà un mix fra classe e gioventù.."
11 settembre 2019 14:31
Jacobelli: "Finalmente l'Italia è una squadra, nel nome di Davide Astori. Il futuro..."
15 ottobre 2018 09:39
Jacobelli: "Fiorentina e Samp saranno le mine vaganti del campionato, stasera si daranno battaglia"
13 dicembre 2017 12:34
Jacobelli: "Viola, passo falso ci può stare in un processo di crescita. Bene il Crotone, tre punti importantissimi..."
30 ottobre 2017 13:46
Jacobelli: "Exploit Atalanta non casuale ma frutto di anni di lavoro"
22 settembre 2017 15:39
Jacobelli: "Fiorentina in netta crescita, Pioli aveva bisogno di tempo. Contro la Juventus...
18 settembre 2017 14:27
Archivio