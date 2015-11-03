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Notizie Jacobelli Fiorentina

Jacobelli: "La conferma di Palladino alla vigilia del Betis mossa brillante e significativa"

07 maggio 2025 22:44

Jacobelli: "Commisso ha riportato Firenze dove merita, non avergli fatto fare lo stadio è una follia"

12 dicembre 2024 15:42

Jacobelli: "Gudmundsson fa la differenza, miglior colpo del mercato a mani basse"

23 settembre 2024 14:22

Jacobelli:" Commisso fa bene a rimarcare i suoi investimenti, a Firenze se lo tengano stretto"

10 settembre 2024 14:23

Jacobelli: "I rapporti tra Fiorentina e Juventus sono buoni evidentemente, per Kean è una grande occasione"

17 luglio 2024 13:11

Jacobelli: "Attesa spasmodica per la finale di Conference, bisognerà ricordarsi della finale di Praga"

29 maggio 2024 13:42

Jacobelli: "Italiano ha ottenuto ottimi risultati, come fanno i tifosi ad attaccarlo? La squadra sta facendo bene"

24 aprile 2024 16:58

Jacobelli: "Le punte della Fiorentina hanno fatto un gol in 1200 minuti, è un grosso problema"

25 ottobre 2023 12:07

Jacobelli non ha dubbi: "Il merito di questo successo della Fiorentina è di Italiano. Eguagliato il Milan"

15 aprile 2023 13:55

Jacobelli: "La Fiorentina deve rispettare l’opinione e confrontarsi. Tifosi patrimonio di Firenze"

07 febbraio 2023 16:20

Jacobelli elogia la Fiorentina: "Esempio da seguire per non aver usufruito del salva-calcio"

02 gennaio 2023 18:25

Jacobelli: "Interesse certificato della Fiorentina per Boga, è un obiettivo ma dipende dall'Atalanta"

03 dicembre 2022 18:57

Jacobelli: "Con Nico è un'altra Fiorentina. Troppe rotazioni senza effetti desiderati. Italiano scelga anche il portiere"

21 settembre 2022 19:06

Jacobelli: "Italiano è la vittoria della Fiorentina. Gestione Commisso positiva: Europa punto di partenza"

20 giugno 2022 22:22

Jacobelli conferma: "Interesse concreto della Fiorentina per Milinkovic-Savic. Piace perchè bravo con i piedi"

15 giugno 2022 20:46

Jacobelli: "Anche la Fiorentina si sta interessando a Gnonto, concorrenza di Sassuolo e Verona"

10 giugno 2022 17:08

Jacobelli incorona Italiano: "Miglior allenatore della stagione. Ha sopperito anche alla partenza Vlahovic"

14 aprile 2022 17:56

Tuttosport: "Bello il gesto di Vlahovic che rincuora Venuti, nonostante i tanti cori razzisti ricevuti”

04 marzo 2022 13:42

Tuttosport: "Dopo otto torti di fila, pure una società che non protesta mai come l'Atalanta alza la voce"

21 febbraio 2022 12:10

Jacobelli ammette: "Piatek è meglio di Cabral, conosce già il campionato ed è più inserito in squadra"

15 febbraio 2022 14:23

Jacobelli: "Vlahovic sta rispondendo con professionalità ai rumors. Mi aspetto una grande partita"

04 novembre 2021 20:28

Jacobelli: "Vlahovic? Molto dipenderà dalla sua reazione. Scelta dettata non solo per i soldi"

07 ottobre 2021 17:38

Jacobelli: "Commisso con il Viola Park fa sul serio. Vlahovic? La sua volontà è fondamentale"

01 ottobre 2021 10:40

Jacobelli: "Il nome del tecnico Gattuso alla Juventus prende corpo"

19 maggio 2021 17:20

Jacobelli: "Evidente la mancanza del bomber. La Fiorentina è viva. Amrabat? Aspettiamo"

09 dicembre 2020 15:20

Jacobelli: "Sarri sta accelerando i tempi per liberarsi dalla Juventus"

22 ottobre 2020 14:22

Jacobelli: "Viola in cerca di certezze trovano una Dea in stato di grazia. Cutrone.."

15 gennaio 2020 09:31

Jacobelli: "Chiesa deve concentrarsi e dedicare anima e corpo alla Fiorentina"

28 novembre 2019 23:20

Jacobelli: "Viola, serve solo una vittoria. Montella formerà un mix fra classe e gioventù.."

11 settembre 2019 14:31

Jacobelli: "Finalmente l'Italia è una squadra, nel nome di Davide Astori. Il futuro..."

15 ottobre 2018 09:39

Jacobelli: "Fiorentina e Samp saranno le mine vaganti del campionato, stasera si daranno battaglia"

13 dicembre 2017 12:34

Jacobelli: "Viola, passo falso ci può stare in un processo di crescita. Bene il Crotone, tre punti importantissimi..."

30 ottobre 2017 13:46

Jacobelli: "Exploit Atalanta non casuale ma frutto di anni di lavoro"

22 settembre 2017 15:39

Jacobelli: "Fiorentina in netta crescita, Pioli aveva bisogno di tempo. Contro la Juventus...

18 settembre 2017 14:27

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