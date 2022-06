Jacobelli: “Italiano è la vittoria della Fiorentina. Gestione Commisso positiva: Europa punto di partenza”

Il noto giornalista Xavier Jacobelli è intervenuto a Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

RINNOVO DI ITALIANO “Il rinnovo di Italiano è una vittoria della Fiorentina. La squadra riparte con un tecnico che ha fatto benissimo al suo primo anno a Firenze. Ci saranno quattro gare di Serie A con mercato aperto, poi ci sarà la sosta per la Nazionale e dopodiché altre 21 partite con le varie competizioni. Gli allenatori vogliono 80% dell’organico nel ritiro, vedremo se la Fiorentina si farà trovare pronta e darà questa occasione al mister”.

CALCIOMERCATO “Nel calciomercato si tratta di avere uomini capaci. Non servono soldi, non dobbiamo avere il portafoglio del Psg, servono dirigenti in grado di andare a prendere sconosciuti o semi sconosciuti che sanno giocare. La Nazionale di Nicolato ne è un esempio. Poi oltre a questo servirà anche il coraggio degli allenatori di lanciare i giocatori a disposizione, specialmente per quanto riguarda i giovani. Non possiamo mai dimenticare che viviamo un calcio un radicalmente cambiato a causa del Covid-19. La pandemia ha causato oltre un miliardo di danno alla Serie A, e tutti i club, dalla più grande alla più piccola, ne risentono e ne risentiranno. Il Milan fu escluso dalle competizioni europee per un anno a causa del Fair Play Finanziario. La UEFA predica bene e razzola male. C’è una sorta di sillogismo con la fattoria di Orwell: ‘tutti gli animali sono uguali, ma i maiali sono più forti e comandano’. Basta pensare al Psg che può spendere 300 milioni sul mercato. Invece, per quanto concerne al mercato italiano, le squadre italiano dovranno muoversi con raziocinio. Il grande obiettivo della Fiorentina dovrà essere il grande rinforzo in attacco”.

MERCATO FIORENTINA “Fiorentina in ritardo sul mercato? Ci sono alcune operazioni che devono essere chiuse subito. Siamo al 20 di giugno, i viola hanno tempo per fare grandi operazioni. La fase di stallo è un classico in questa fase di mercato. Il grande acquisto della Fiorentina è la conferma di Italiano“.

GIUDIZIO GESTIONE COMMISSO “Il giudizio non può che essere positivo. Anche un imprenditore che si affacciasse per la prima volta. In questa stagione la Fiorentina ha parlato sul campo dopo due salvezze affannate. La qualificazione in Europa è un punto di partenza importante. Il club viola è in assoluta crescita. Ho visitato il Viola Park: è un investimento molto importante. Una società per diventare grande ha bisogno di strutture di proprietà. Adesso, inoltre, partirà il cantiere per il nuovo stadio. Sono 14 anni che ne parliamo, spero che finalmente si riesca ad arrivare alla fine. Una grande società ha bisogno di un grande stadio. Con una struttura del genere, con il Viola Park, con la possibilità dei giovani di allenarsi con la prima squadra vedo un occasione molto importante in vista per i viola. Alcune uscite del Presidente non le ho apprezzate, ma diciamo è un certo ‘prezzo’ da pagare per affacciarsi nel mondo del calcio. ”

DODÒ “È un giocatore che interessa assolutamente alla Fiorentina. Penso che nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più”.

NAZIONALE “Il problema non è la mancanza dei giocatori, ma nella mancanza del coraggio degli allenatori. Questa situazione poi si ripercuote sulla Nazionale. Bisogna attenersi ai fatti, ovvero gli ultimi quattro anni della Nazionale di Mancini. Non saremo presenti al campionato mondiale di Qatar2022. Per costruire una grande Nazionale ci vuole del tempo. Nelle ultime uscite della Nazionale abbiamo visto anche troppa rivoluzione contro squadre formate come la Germania e l’Argentina. Ma serve non mollare, servirà tempo per ricostruire. Dobbiamo comunque vedere se i giocatori troveranno spazio all’interno dei rispettivi club”.