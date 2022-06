Rocio rilancia: “Odriozola vuole la Fiorentina. Ci sono buone possibilità per il suo ritorno a Firenze”

Futuro alla Fiorentina per Alvaro Odriozola? Rocio Rodriguez è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per parlare del futuro del terzino spagnolo dopo il ritorno a Madrid. Ecco le sue parole: “Odriozola è innamorato di Firenze, vi garantisco che lui vorrebbe restare qua. Per questo che la vicenda è tutt’altro che chiusa, ci sono ancora delle possibilità che Odriozola giochi nella Fiorentina anche l’anno prossimo”.

