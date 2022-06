Dal Brasile, Leo Ortiz è stato offerto alla Fiorentina. Il difensore è pronto a trasferirsi in Europa

Léo Ortiz è stato offerto alla Fiorentina. Stando a quanto riportato da goal.com, il nome del difensore è stato portato al club viola dai suoi procuratori. Il difensore ha rinnovato recentemente il suo contratto con la Red Bull Bragantino, prolungando la sua durata fino al 31 dicembre 2026, ma sarebbe pronto al trasferimento in Europa. Ortiz crede di poter raggiungere la convocazione con il Brasile per Qatar2022, dopo le recenti chiamate durante le qualificazioni sudamericane. Nel 2022, Léo Ortiz ha giocato 26 partite per la Red Bull Bragantino, 25 delle quali come titolare.