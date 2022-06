TMW, sfuma Pinamonti per la Fiorentina? Accordo di 15 milioni tra Inter e Monza: il giocatore prende tempo

Il Monza ha presentato la sua offerta all’Inter per l’acquisto dell’attaccante classe ’99 Andrea Pinamonti. Il club brianzolo ha messo sul piatto 12 milioni di euro più 3 di bonus, raggiungendo di fatto l’accordo con l’Inter per la cessione a titolo definitivo del giocatore in prestito all’Empoli nell’ultima stagione. Palla quindi al giocatore che, per il momento, non ha sciolto le riserve sul suo futuro ed è intenzionato ancora ad aspettare prima di prendere una decisione in merito al suo futuro. Lo scrive Tuttomercatoweb.com