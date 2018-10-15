Jacobelli: "Finalmente l'Italia è una squadra, nel nome di Davide Astori. Il futuro..."

Xavier Jacobelli ha tracciato un affresco di Polonia - Italia, sulle pagine di Tuttosport: "Complimenti al CT: chi la dura, la vince. Ora si tratta di insistere. La strada è tracciata. La gioia esplo...

Xavier Jacobelli ha tracciato un affresco di Polonia - Italia, sulle pagine di Tuttosport: "Complimenti al CT: chi la dura, la vince. Ora si tratta di insistere. La strada è tracciata. La gioia esplosa al fischio finale e l’abbraccio collettivo possono essere un propellente formidabile per il futuro. Ieri sera, l’Italia è stata finalmente una squadra. Nel nome di Astori".