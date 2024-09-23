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Jacobelli: "Gudmundsson fa la differenza, miglior colpo del mercato a mani basse"

Il noto giornalista ha parlato della prestazione del giocatore islandese al debutto con la maglia viola ieri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 settembre 2024 14:22
Jacobelli: "Gudmundsson fa la differenza, miglior colpo del mercato a mani basse" -
Rassegna Stampa
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Gudmundsson
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Sul Corriere dello Sport ha parlato il noto giornalista Xavier Jacobelli che ha commentato la prestazione di ieri di Gudmundsson al debutto in viola: "Il calcio è uno sport di squadra ma la differenza la fanno i singoli e Gudmundsson è uno di questi. Ha preso la maglia numero 10 e la indossa con leggerezza perché è consapevole dei suoi mezzi e non avverte la pressione. Gudmundsson è il miglior colpo della Fiorentina e dopo c'è De Gea che ha chiuso la porta con autorevolezza."

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