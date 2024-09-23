Jacobelli: "Gudmundsson fa la differenza, miglior colpo del mercato a mani basse"

Il noto giornalista ha parlato della prestazione del giocatore islandese al debutto con la maglia viola ieri

Sul Corriere dello Sport ha parlato il noto giornalista Xavier Jacobelli che ha commentato la prestazione di ieri di Gudmundsson al debutto in viola: "Il calcio è uno sport di squadra ma la differenza la fanno i singoli e Gudmundsson è uno di questi. Ha preso la maglia numero 10 e la indossa con leggerezza perché è consapevole dei suoi mezzi e non avverte la pressione. Gudmundsson è il miglior colpo della Fiorentina e dopo c'è De Gea che ha chiuso la porta con autorevolezza."

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