Jacobelli: “Vlahovic sta rispondendo con professionalità ai rumors. Mi aspetto una grande partita”

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della sfida contro i bianconeri. Ecco le sue parole:

“Sabato la Juventus sarà chiamata ad una controprova molto importante. Dopo il periodo di crisi in campionato c’è stata una reazione importante contro lo Zenit. La Viola di Italiano è l’avversaria che capita a proposito per testare quale sia il valore reale dei bianconeri. La Fiorentina è una squadra brillante che gioca un buon calcio, mi aspetto una gran bella partita. Nella sconfitta di Verona Allegri ha subito una severa lezione di calcio da Tudor, mentre in Champions con Locatelli regista e Chiesa-Dybala nel proprio ruolo è cambiato tutto. Parlando di singoli mi aspetto una grande partita anche da Vlahovic. Il serbo, nonostante il rumore mediatico, sta rispondendo con grande professionalità dopo l’uscita improvvida di Commisso in merito al mancato rinnovo. Vediamo quale sarà il suo futuro, in ballo ci sono gli interessi di tanti”

LEGGI ANCHE: