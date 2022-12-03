Jacobelli: "Interesse certificato della Fiorentina per Boga, è un obiettivo ma dipende dall'Atalanta"

Uno dei nomi che si fanno a gennaio per il mercato della Fiorentina è quello di Boga, ma l'esterno dell'Atalanta è costato tanto ai bergamaschi

Xavier Jacobelli, ex direttore di Corriere dello Sport e Tuttosport, ha parlato del mercato della Fiorentina in vista di gennaio, queste le sue parole a Radio Bruno: "L'interesse della Fiorentina per Boga è certificato, bisogna vedere quello che vuole fare l'Atalanta che per lui ha speso 25 milioni di euro prendendolo dal Sassuolo, certamente è un ovi, in attacco bisogna capire se partirà Cabral e chi potrebbe sostituirlo, comunque per gennaio credo che i club vogliano aspettare la conclusione del campionato del mondo, ci sono delle individualità che emergono" conclude Jacobelli.

BENASSI E CABRAL...

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