Ferrara punzecchia: "Benassi torna a giocare e segna 3 gol, Cabral 0. Facciamoci due domande"

Le solite divertenti provocazioni del giornalista Benedetto Ferrara su le pagine del quotidiano La Nazione

Questo un estratto del solito ironico e pungente editoriale del giornalista Benedetto Ferrara su La Nazione: "Zurkowski è rimasto quindi ciao Marco. Ti alleni con noi ma non giochi con noi. Poi arriva un giorno e un’amichevole. Benassi gioca e segna tre gol. Cabral zero. Facciamoci due domande. Almeno un happy ending c’è".

VLAHOVIC PARLA DELLA SUA ESULTANZA

https://www.labaroviola.com/vlahovic-senza-vergogna-la-mia-esultanza-era-personale-non-era-assolutamente-una-provocazione/194611/