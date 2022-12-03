Ferrara punzecchia: "Benassi torna a giocare e segna 3 gol, Cabral 0. Facciamoci due domande"
Le solite divertenti provocazioni del giornalista Benedetto Ferrara su le pagine del quotidiano La Nazione
A cura di Redazione Labaroviola
03 dicembre 2022 13:11
Questo un estratto del solito ironico e pungente editoriale del giornalista Benedetto Ferrara su La Nazione: "Zurkowski è rimasto quindi ciao Marco. Ti alleni con noi ma non giochi con noi. Poi arriva un giorno e un’amichevole. Benassi gioca e segna tre gol. Cabral zero. Facciamoci due domande. Almeno un happy ending c’è".
VLAHOVIC PARLA DELLA SUA ESULTANZA
https://www.labaroviola.com/vlahovic-senza-vergogna-la-mia-esultanza-era-personale-non-era-assolutamente-una-provocazione/194611/