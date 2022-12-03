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Vlahovic senza vergogna: "La mia esultanza era personale, non era assolutamente una provocazione"

L'ex attaccante della Fiorentina Vlahovic ha rilasciato un'interessante intervista alla Gazzetta dello Sport

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2022 12:44
Vlahovic senza vergogna: "La mia esultanza era personale, non era assolutamente una provocazione" -
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Intervistato da La Gazzetta ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Queste le sue parole: “Esultanza polemica? Niente di personale, è una cosa mia. Se pensate sia una provocazione no, era solo per me. Juve? Vediamo quando torno in Italia, non ho capito bene che cosa sia successo.  Preoccupato? Sono un calciatore, sono concentrato sul campo. Ne abbiamo parlato con la società, mi hanno detto quello che è successo e avevo letto sui giornali".

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