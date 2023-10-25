Jacobelli: "Le punte della Fiorentina hanno fatto un gol in 1200 minuti, è un grosso problema"

Il giornalista Jacobelli analizza la stagione fino a questo momento, parlando dei problemi della Fiorentina

Il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato a TMW Radio della Fiorentina. Queste le sue parole: "La Fiorentina ha un problema principale, che è il fatto che Nzola e Beltran, al netto di 1200 minuti circa giocati, hanno segnato complessivamente un solo gol. L’Empoli poi è la bestia nera per la Viola, che fatica sempre a far punti contro gli azzurri. In Europa però si può proseguire la propria marcia. Contro la Lazio capiremo se la sconfitta con l’Empoli sia stato solo un incidente di percorso o meno”.

LA BOMBA DALLA SPAGNA

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