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La bomba dalla Spagna: "La Juve vuole riprendere subito Arthur perchè è senza Pogba e Fagioli"

La Juventus rivuole Arthur ma la Fiorentina non ha alcuna intenzione di restituirlo prima della fine del prestito

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2023 11:44
La bomba dalla Spagna: "La Juve vuole riprendere subito Arthur perchè è senza Pogba e Fagioli" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.10.2023, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.10.2023, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Bagno a Ripoli, Viola Park, 04.10.2023, foto Jacopo Canè. Copyright Labaroviola.com

Il quotidiano Sport lancia una notizia clamorosa e afferma: "La Juventus quiere repatriar a Arthur Melo" si legge sul sito del giornale spagnolo vicino alle vicende del Barcellona. Si tratta, però, di un'operazione complicata visto che il brasiliano, ex blaugrana, è in prestito dalla Juventus alla Fiorentina fino al 30 giugno 2024 e la viola non ha alcuna intenzione di restituire il giocatore. La Vecchia Signora, quindi, avrebbe bisogno del benestare dei fiorentini che però non intendono darglielo. Madama starebbe pensando ad Arthur alla luce della squalifica di Fagioli e delle condizioni fisiche tutt'altro che ottimali di Paul Pogba.

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