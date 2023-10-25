Rifinitura per la Fiorentina, torna Ikonè, ancora assente Biraghi, manca pure Bonaventura. Mina a parte

Per la Fiorentina rifinitura in vista della Conference, Italiano può sorridere per Ikonè, non per Biraghi, i viola ancora contati sui terzini

Rifinitura in vista della Conference League per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Sotto la guida del mister viola si è allenato Ikonè che torna finalmente in gruppo, e dopo l'assenza con l'Empoli si candida per un rientro. Manca invece ancora Biraghi e quindi Parisi e Kayode saranno costretti ancora agli straordinari. Mina lavora a parte per recuperare dai suoi guai fisici, e a sorpresa manca anche Bonaventura. Tuttavia, da quello che abbiamo appreso l'assenza del 5 viola era calcolata perchè Jack sta seguendo un programma del tutto personalizzato

IL PARERE DI BELINAZZO

https://www.labaroviola.com/belinazzo-il-viola-park-non-puo-aiutare-la-fiorentina-a-colmare-il-divario-economico-con-le-big/228102/