Belinazzo: "Il Viola Park non può aiutare la Fiorentina a colmare il divario economico con le big"

Belinazzo ha spiegato come un Centro Sportivo non possa aiutare una squadra a fare il salto di qualità economico

L'esperto di economia calcistica Marco Belinazzo ha parlato a News Super Scommesse. Queste le sue parole sulla Fiorentina: "Al giorno d’oggi, queste enormi differenze di ricavi tra le tre società big ed il resto del gruppo possono essere in qualche modo contenute attraverso strutture come il Viola Park e la creazione o ristrutturazione di uno stadio in chiave moderna? Tutte le infrastrutture aumentano i ricavi, ma di certo lo stadio di più rispetto ad un centro sportivo all’avanguardia, il quale però permetterà sicuramente ai viola di far crescere in maniera migliore i propri talenti (nella propria cantera). Servono anche scelte molto intelligenti: quelle, per esempio, che hanno portato il Napoli l’anno scorso a vincere lo scudetto. Come? Attraverso cessioni intelligenti e molto remunerative ed una strategia di aumento dei ricavi nel lungo periodo".

HANCKO STUPISCE IN OLANDA ED ATTIRA L'INTERESSE DELLE BIG

https://www.labaroviola.com/ricordate-hancko-da-meteora-alla-fiorentina-adesso-si-e-affermato-ed-e-richiesto-da-tutte-le-big/228099/