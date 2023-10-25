Ricordate Hancko? Da meteora alla Fiorentina adesso si è affermato ed è richiesto da tutte le big

Hancko si sta affermando in Olanda e stasera affronterà la Lazio, il racconto sul difensore ex Fiorentina

David Hancko è la storia di un colpo che sembrava destinato a trasformarsi vita natural durante in meteora e che invece si è dimostrato essere azzeccato. Solo coi tempi di maturazione sbagliati. Il centrale difensivo del Feyenoord che oggi sfiderà la Lazio in Champions League è stato una delle sorprese dell'estate del 2018 per il mercato della Fiorentina. Con scarso successo, allora, ma letta oggi fu una trattativa che potenzialmente avrebbe potuto regalare alla Fiorentina uno dei centrali difensivi mancini di maggior talento e personalità del panorama continentale.

Ancora troppo acerbo

Classe 1997, coetaneo degli allora compagni Federico Chiesa e Nikola Milenkovic, arrivò come riserva di German Pezzella e Victor Hugo dallo Zilina. "E' il nuovo Skriniar", lo battezzarono subito in patria. "Vuole diventare un titolare", disse di lui l'agente, ma non andò così, in un'avventura riletta poi a posteriori anche dal calciatore. "In Italia le distanze tra i difensori sono sacre. Ci allenavamo a lungo tatticamente, ma mi svantaggiava il fatto che quasi nessuno parlasse l’inglese. A volte dipende anche dal carattere, io all'epoca ero un giovane difensore slovacco che ancora doveva imparare tutto. Poi arrivò Vlahovic, che in poco tempo si insediò da leader nello spogliatoio: l'ultima parola era la sua".

Rientro in patria, esplosione olandese

A Firenze è una meteora, torna in prestito in patria allo Sparta Praga e dopo vi si trasferisce a titolo definitivo. Nell'estate del 2022, il Feyenoord, dopo un'annata da leader nella Capitale ceca. Inizia il percorso verticale, che lo porta a diventare un riferimento in Nazionale e chiaramente anche nel club, tanto da finire con costanza nel mirino di club italiani tra cui il Napoli. Lo riporta TMW

IL PARERE DI DOCIC

https://www.labaroviola.com/docic-se-resisteremo-i-primi-30-poi-sara-piu-facile-gestire-la-gara-milenkovic-uno-dei-migliori-difensori-serbi/228095/