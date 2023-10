Docic: “Se resisteremo i primi 30’ poi sarà più facile gestire la gara. Milenkovic uno dei migliori difensori serbi”

Marko Docic, capitano e leader del Cukaricki ha così parlato al Corriere dello Sport: “Al cospetto di una squadra forte come la Fiorentina la parola d’ordine dovrà essere “disciplina”: ogni giocatore dovrà dare il massimo per portare via punti preziosi. Siamo molto motivati, vogliamo mostrare il nostro potenziale in uno degli stadi più importanti d’Italia.

Siamo consapevoli che al Franchi ci aspetterà un’atmosfera bellissima. Una situazione simile la abbiamo già vissuta in Grecia con l’Olympiacos oppure quando giochiamo in campionato contro Stella Rossa e Partizan. Non dovremo però sentirci impauriti dal pubblico viola. Se resisteremo agli assalti della Fiorentina nei primi 30’, sarà molto più facile gestire la gara.

Milenkovic: ho giocato qualche volta contro di lui quando era al Partizan. È uno dei migliori difensori del mio Paese, un giocatore che ha la completa fiducia del ct Stojkovic e che sarà una colonna portante della Nazionale, anche in virtù del suo fiuto del gol”.

