Bonucci furioso perché l'hanno escluso contro il Napoli. Domani faccia a faccia con l'allenatore

"Bonucci si aspettava e credeva di giocare contro il Napoli, è arrabbiato". Così il bordocampista di 'Sky' Gianluca Di Marzio in merito alla reazione di Leonardo Bonucci dopo la decisione di Fischer d...

"Bonucci si aspettava e credeva di giocare contro il Napoli, è arrabbiato". Così il bordocampista di 'Sky' Gianluca Di Marzio in merito alla reazione di Leonardo Bonucci dopo la decisione di Fischer di lasciarlo in panchina contro il Napoli. Dopo averlo fatto riposare nell'ultima gara di Bundesliga, il manager dell'Union ha deciso di confermare l'esclusione per l'ex capitano della Juventus anche in Champions League. "Domani - prosegue - dovrebbe avere un confronto con l'allenatore: non per lamentarsi per l'esclusione, ma per capire se sta facendo tutto ciò che lui vuole e se l'allenatore crede ancora in lui". Lo scrive TMW

LE PAROLE DI ITALIANO DOPO L'EMPOLI

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