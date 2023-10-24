Labaro Viola

Bonucci furioso perché l'hanno escluso contro il Napoli. Domani faccia a faccia con l'allenatore

"Bonucci si aspettava e credeva di giocare contro il Napoli, è arrabbiato". Così il bordocampista di 'Sky' Gianluca Di Marzio in merito alla reazione di Leonardo Bonucci dopo la decisione di Fischer d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 ottobre 2023 22:30
Bonucci furioso perché l'hanno escluso contro il Napoli. Domani faccia a faccia con l'allenatore -
News
Condividi

Bonucci furioso perché l'hanno escluso contro il Napoli. Domani faccia a faccia con l'allenatore

"Bonucci si aspettava e credeva di giocare contro il Napoli, è arrabbiato". Così il bordocampista di 'Sky' Gianluca Di Marzio in merito alla reazione di Leonardo Bonucci dopo la decisione di Fischer di lasciarlo in panchina contro il Napoli. Dopo averlo fatto riposare nell'ultima gara di Bundesliga, il manager dell'Union ha deciso di confermare l'esclusione per l'ex capitano della Juventus anche in Champions League. "Domani - prosegue - dovrebbe avere un confronto con l'allenatore: non per lamentarsi per l'esclusione, ma per capire se sta facendo tutto ciò che lui vuole e se l'allenatore crede ancora in lui". Lo scrive TMW

LE PAROLE DI ITALIANO DOPO L'EMPOLI

https://www.labaroviola.com/italiano-abbiamo-fatto-errori-non-abbiamo-avuto-qualita-e-precisione-dobbiamo-ripartire/227949/?fbclid=IwAR3wXFkxFXAJgw3ADiKIzGFfoyPD9lWhcRuyG6q1MWM_kpnJ4rTg_iIQFCE

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok