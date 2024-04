Jacobelli: “Italiano ha ottenuto ottimi risultati, come fanno i tifosi ad attaccarlo? La squadra sta facendo bene”

Xavier Jacobelli, giornalista italiano, ha parlato a Radio Bruno in vista della partita di stasera Atalanta-Fiorentina, match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: “L’assenza di Scalvini peserà molto per i bergamaschi, ma Gasperini può comunque contare su una rosa molto attrezzata e su alternative di qualità. Mi immagino un’Atalanta che vorrà fin da subito imporre il suo gioco offensivo per cercare di rimontare e segnare il prima possibile, ma non mi aspetto una Fiorentina rinunciataria che si copre in difesa per proteggere l’1-0 maturato all’andata”

Poi ha parlato dei due allenatori, Gasperini e Italiano: “Sono molto d’accordo con Gasperini quando parla dell’importanza delle prestazioni, l’Atalanta in questo momento ha piena consapevolezza dei propri mezzi. Italiano? Non capisco la diffidenza dei tifosi nei suoi confronti, è un trattamento inspiegabile considerando i risultati che ha ottenuto. Capisco l’amore viscerale di Firenze per la Fiorentina, ma questa squadra sta facendo benissimo, come si fa a dire il contrario?”

