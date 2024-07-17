Jacobelli: "I rapporti tra Fiorentina e Juventus sono buoni evidentemente, per Kean è una grande occasione"

Il noto giornalista ha commentato l'arrivo alla Fiorentina dell'ex attaccante di Everton e Paris Saint Germain

L'ex direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato dell'arrivo di Kean in viola a News.superscommesse.it: "Per Kean questa è una grande occasione, ha fatto benissimo quando era un ragazzo poi non ha più fatto vedere niente di quello che aveva mostrato. Io mi ricordo i 17 gol al PSG dove aveva una concorrenza estrema, per me lui è quel giocatore lì. Per lui è una grande occasione per rilanciarsi."

Sui rapporti con la Juve: "Le tifoserie non si stanno simpatiche, però le società continuano a fare affari quindi il rapporto è buono evidentemente. Locatelli potrebbe essere il prossimo a cambiare maglia".

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