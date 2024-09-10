Jacobelli:" Commisso fa bene a rimarcare i suoi investimenti, a Firenze se lo tengano stretto"

Il noto giornalista ha commentato le parole di Commisso degli ultimi giorni riguardo a tanti temi caldi del periodo

Il giornalista ed ex direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha commentato l'intervista rilasciata dal presidente Commisso alla Gazzetta dello Sport: "Commisso è un grande imprenditore, sa fare calcio e lavora sempre molto seriamente. Da quando ha preso in mano la Fiorentina ha raggiunto degli ottimi traguardi e da imprenditore fa bene a rimarcarli con orgoglio. Ha investito quasi mezzo miliardo di euro nella squadra con acquisti e con la costruzione del Viola Park che è un autentico gioiello che tutti invidiano. Se gli avessero concesso di fare lo stadio, le cose sarebbero ancora più positive ed inoltre ricordiamoci che ha portato la squadra a 3 finali, non mi sembra capiti così spesso a Firenze."

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