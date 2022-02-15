Jacobelli ammette: "Piatek è meglio di Cabral, conosce già il campionato ed è più inserito in squadra"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato e commentato la Fiorentina il giorno dopo la vittoria sul campo dello Spezia

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno, le sue parole:

"Contro lo Spezia è una vittoria che vale doppio, lo Spezia prima della sconfitta di ieri aveva dato segni di grande continuità. Grande dimostrazione di carattere, si vede che sta bene. In questo momento Italiano sta avendo dalla squadra grandi segnali, oltre che stanno arrivando i gol di Piatek. La Fiorentina ha sempre l'obiettivo di imporre il suo gioco contro qualunque avversario che trova di fronte. Bisogna dare tempo adesso a Cabral di inserirsi, Piatek ha già la sua esperienza in Italia quindi è normale sia più avvantaggiato. Il più bel segnale di ieri è la prova di Amrabat, questo è un signor giocatore che deve ritrovarsi" conclude Jacobelli.

ADESSO A FIRENZE ARRIVA L'ATALANTA

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