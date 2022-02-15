Bocci: "Spero che contro l'Atalanta gli arbitri non si facciano condizionare da proteste bergamasche"

Il giorno dopo la bella vittoria della Fiorentina a La Spezia è anche la settimana che porta alla partita contro l'Atalanta

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Io questa certezza che Cabral sia meglio di Piatek non ce l'ho, il polacco fa i movimenti che servono alla squadra, ad oggi è più pronto Piatek rispetto a Cabral che mi sembra parecchio indietro, come è normale che sia perchè è arrivato dopo. Non so chi sia forte tra i due, so solo che se Piatek torna il giocatore che era al Genoa e all'inizio al Milan sarà difficile togliergli il posto

Abbiamo superato il trauma Vlahovic, ma anche Italiano ha capito che questa squadra ha il difetto di buttare partite come quella di ieri, possiamo fare una imprese straordinarie e perdere punti in maniera clamorose. Contro l'Atalanta spero che l'arbitro non si faccia condizionare dalle proteste che stanno arrivando dopo tutte le partite che l'Atalanta non vince

Quarta sta avendo un'involuzione, mi ha colpito l'errore contro il Torino e quello contro l'Atalanta dove Boga lo salta semplicemente e poi segna. Lo considero tra i più forti dei difensori, con Prandelli aveva fatto dei grandi salti in avanti, è uno di quelli che Italiano non ha migliorato. Va comprato un forte marcatore per il prossimo anno anche considerando che Milenkovic può andar via

Adesso tutti abbiamo capito perchè Ikonè non gioca, ieri ha avuto un'occasione era già in debito di ossigeno e non ha sbagliato mica di un centimetro, era entrato da cinque minuti. Ci vuole pazienza, per gli stranieri funziona cosi, alcuni hanno bisogno di più tempo. Mi sembra un giocatore di valore"

TUTTO IL RAMMARICO DI ITALIANO A FINE PARTITA

https://www.labaroviola.com/italiano-non-accetta-accuse-e-offese-non-sono-la-persona-che-oggi-spezia-ha-voluto-etichettare/165470/