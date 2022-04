Jacobelli incorona Italiano: “Miglior allenatore della stagione. Ha sopperito anche alla partenza Vlahovic”

Il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare “Primissimo posto per Italiano. Il mister della Fiorentina è riuscito anche a sopperire alla partenza di Vlahovic. Poi metto Thiago Motta perchè lo Spezia è abbondantemente oltre i piani iniziali. Come terzo, se Gasperini riuscisse a centrare la semifinale di Europa League, la sua stagione sarebbe ancora da rimarcare”.

