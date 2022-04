Ikonè rivela: “Commisso mi aveva detto che avrei segnato e che voleva il cuore dedicato a Napoli”

Ikonè è stato protagonista sui canali social della Fiorentina, queste le parole del giocatore francese:

“Aspettavo il gol, erano tre mesi che avevo delle occasioni, spero che non sia l’ultimo. La mia esultanza viene da un giocatore di basket, lui fa il segno come se avesse freddo. Commisso aveva detto che avrei segnato e che dovevo fargli il cuore in caso di gol per questo ho fatto il cuore, lui è sempre presente con me e mi spinge tanto.

Ho scelto la Fiorentina perchè ha un gioco che si adatta bene a me. Purtroppo non ho visto molto la città perchè esco molto poco di casa, difficilmente riuscirò a vederla tutta. Noi abbiamo bisogno della tifoseria, è importante per raggiungere risultati positivi, il loro affetto è qualcosa di positivo.

Italiano è molto importante, mi fa migliorare, sa tantissime cose, mi fa fare sempre le cose giuste. Il compagno di squadra più difficile da affrontare è Igor perchè è spesso sulla mia fascia. Io e Mbappè abbiamo iniziato insieme a giocare a calcio, io sono contento di tutto quello che lui riesce a fare, sono sicuro che anche lui è felice per me, è un mio caro amico e gli auguro il meglio.

Il compagno con cui ho legato di più è Maleh perchè parla francese anche se ho un bel rapporta davvero con tutti. Da qui alla fine della stagione voglio fare cinque gol, tutti mi dicono dieci ma sono un po’ troppi (ride ndr). Se faccio cinque gol devo farmi la barba bionda come Cabral, accetto la scommessa. Faremo di tutto per arrivare in Europa e per raggiungere questo obiettivo”

