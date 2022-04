I tifosi della Fiorentina cantano: “Portaci, portaci, portaci in Europa, oh Vincenzo portaci in Europa”

Nel corso dell’allenamento a porte aperto quest’oggi al Franchi tanti cori per il tecnico viola Vincenzo Italiano. I tifosi della Fiorentina, circa 7 mila oggi giunti allo stadio, hanno contato prima un coro per l’allenatore siciliano, poi anche il coro: “Portaci, portaci, portaci in Europa oh Vincenzo portaci in Europa” con Italiano che ha risposto con un saluto al tifo viola

L’INCIDENDIO SUGLI SPALTI DURANTE L’ALLENAMENTO