Tuttosport: "Dopo otto torti di fila, pure una società che non protesta mai come l'Atalanta alza la voce"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli attacca Rocchi e difende l'Atalanta per i presunti torti subiti dalla squadra bergamasca

Questo il pensiero di Xavier Jacobelli direttore di Tuttosport sui presunti torti arbitrali subiti dall'Atalanta:

"L’Atalanta conta otto torti arbitrali nelle ultime quattro partite, fra campionato e Coppa Italia, culminati con la cantonata fiorentina scaturita dal combinato disposto Doveri-Var e tale da indurre una società che non alza mai la voce a protestare sul proprio sito. Domanda al designatore Rocchi: la lotta scudetto è appassionante e altrettanto si dica per l’ingresso in Europa e per la salvezza: quando la piantiamo di guastarla?

QUESTO IL PENSIERO DI MISTER ITALIANO SULLA PARTITA DI IERI

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