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Tuttosport: "Dopo otto torti di fila, pure una società che non protesta mai come l'Atalanta alza la voce"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli attacca Rocchi e difende l'Atalanta per i presunti torti subiti dalla squadra bergamasca

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 febbraio 2022 12:10
Tuttosport: "Dopo otto torti di fila, pure una società che non protesta mai come l'Atalanta alza la voce" -
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ROMA, 12/10/2015, INCONTRO NELLA SEDE DEL CdS PER FIRMARE LA PARTNERSHIP TRA FIGC E CORRIERE DELLO SPORT/TUTTOSPORT.NELLA FOTO : XAVIER JACOBELLI(Foto Bartoletti)

Questo il pensiero di Xavier Jacobelli direttore di Tuttosport sui presunti torti arbitrali subiti dall'Atalanta:

"L’Atalanta conta otto torti arbitrali nelle ultime quattro partite, fra campionato e Coppa Italia, culminati con la cantonata fiorentina scaturita dal combinato disposto Doveri-Var e tale da indurre una società che non alza mai la voce a protestare sul proprio sito.  Domanda al designatore Rocchi: la lotta scudetto è appassionante e altrettanto si dica per l’ingresso in Europa e per la salvezza: quando la piantiamo di guastarla?

QUESTO IL PENSIERO DI MISTER ITALIANO SULLA PARTITA DI IERI

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