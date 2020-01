Il direttore di Tuttosport, XavierJacobelli, ha parlato del momento dei viola e della sfida di Coppa Italia in programma domani. Questo ciò che ha detto all’emittente Radio Bruno Toscana: “L’Atalanta vive uno stato di grazia, Gasp stato geniale nel riuscire a sopperire l’assenza Zapata. Alla società va il merito do aver riportato a casa anche Caldara. La Fiorentina è stata per troppo tempo in difficoltà ed ha finito per cambiare allenatore. Iachini non ha iniziato male, ma i viola devono ritrovare le certezze attraverso la continuità di risultati a partire dalla partita di domani. Mercato? Allenatore e Pradè staranno collaborando per capire quali siano le necessità primarie di questa squadra per poi cogliere le occasioni. Riportare in Italia Cutrone non è cosa da poco”.